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Bakım onarım çalışmaları nedeniyle kapatılan Avrasya Tüneli trafiğe açıldı

Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatılan Avrasya Tüneli, saat 05.00'te yeniden trafiğe açıldı.

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Avrasya Tüneli'nde 5 saat süren çalışmaların ardından araç trafiği tekrar sağlanmaya başlandı.

Tünel, 00.00-05.00 saatlerini kapsayan planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatılmış, araçlar farklı güzergahlara yönlendirilmişti.

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