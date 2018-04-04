Bakım onarım çalışmaları nedeniyle kapatılan Avrasya Tüneli trafiğe açıldı

Avrasya Tüneli'nde 5 saat süren çalışmaların ardından araç trafiği tekrar sağlanmaya başlandı.
Tünel, 00.00-05.00 saatlerini kapsayan planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatılmış, araçlar farklı güzergahlara yönlendirilmişti.
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