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Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan asker yanlışlıkla arkadaşını vurdu

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda görev yapan ve ismi öğrenilemeyen bir asker yanlışlıkla arkadaşını vurdu. Yaralı asker ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Olay Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre cezaevinde görevli bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir asker yanlışlıkla arkadaşını vurdu.
 
Bunun üzerine Cezaevi’ne ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralı askere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
 
İlk müdahalesi yapılan asker daha sonra ambulans ile Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.  

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