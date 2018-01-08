Bakırköy sahil yolunda beton mikseri devrildi
Bakırköy sahil yolunda beton mikseri devrildi. Kazada beton mikserinin şoförü yaralanırken, kazaya itfaiye ve polis ekipleri müdahale ediyor.
- İHA
Bakırköy sahil yolu Taşhanlar Köprüsü üzerinde, beton mikseri bariyerlere çarpıp devrildi. Sürücü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Devrilen araç nedeniyle, yol Veliefendi Hipodromu istikametine araç trafiğine kapandı.
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