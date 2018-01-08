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Bakırköy sahil yolunda beton mikseri devrildi

Bakırköy sahil yolunda beton mikseri devrildi. Kazada beton mikserinin şoförü yaralanırken, kazaya itfaiye ve polis ekipleri müdahale ediyor.

  • İHA
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Bakırköy sahil yolu Taşhanlar Köprüsü üzerinde, beton mikseri bariyerlere çarpıp devrildi. Sürücü  araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Devrilen araç nedeniyle, yol Veliefendi Hipodromu istikametine araç trafiğine kapandı. 

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