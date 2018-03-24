Bakırköy’de kaza; 1’i ağır 3 yaralı Bakırköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kaza’da 1’i ağır 3 kişi yaralanırken, hafif yaralanan ve hastaneye gitmemek için polislere direnen sürücü polis aracına bindirilerek hastaneye götürüldü.