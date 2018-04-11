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Bakırköy’de sokak köpeğine şoför şefkati

Bakırköy’de, taksiye yaklaşan, sokakta yaşayan bir köpekle sürücü arasındaki renkli görüntüler vatandaşların ilgisini çekti.

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Bakırköy’de sokakta yaşayan köpek, yol kenarında aracının içerisinde müşteri bekleyen sürücünün yanına gitti.

Yan yolda, metrobüs köprüsünün yakınında bekleyen araç sürücüsü, bir süre köpeğin yanında olduğunu fark etmedi.

Sokak köpeği, kendisini sevdirebilmek için aracın içerisinde bekleyen taksi sürücüsünün dikkatini çekmek için uzun süre bekledi.

Daha sonra sokak köpeğini fark eden şoför, sevimli köpeğin başını okşayarak sevdi.

Sürücünün aracından inmeden sevdiği köpek daha sonra uzaklaştı.

 

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