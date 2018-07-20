Bakırköy'deki CNR Expo Fuar Merkezi'nde çıkan yangın hasara neden oldu
Bakırköy'deki CNR Expo Fuar Merkezi'nin stant bakım atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.
- AA
Alınan bilgiye göre, tesisin stant bakım atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın dolayısıyla atölye ve çevresini yoğun duman kapladı.
Alevlere ilk müdahaleyi yapan fuar çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangını kısa sürede söndüren ekipler daha sonra duman tahliyesi yaptı.
Atölyede hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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