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Bakırköy'deki intihar girişimde ilginç istek

İstanbul'da daha önce de birkaç defa intihar girişiminde bulunan simitçi İbrahim A. bu kez Bakırköy'de 5 katlı bir bankanın çatısına çıktı. İntihara kalkışan simitçi müzakereci polislerden çay, yağ şeker ve Karabük için otobüs bileti gibi ilginç isteklerde bulundu.

  • DHA
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İncirli caddesi üzerindeki 5 katlı bir bankanın çatısında gerçekleşti. Daha önce de İstanbul'da merkezi yerlerde birkaç intihar girişiminde bulunan 25 yaşındaki simitçi İbrahim A., bankanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İntihar girişimi nedeniyle Bakırköy istikameti 2 saat boyunca trafiğe kapalı kaldı.

GÜÇLÜKLE İKNA EDİLDİ

Zaman zaman aşağıya sarkan simitçi vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Çok sayıda vatandaşın izlediği intihar girişiminde çok sayıda vatandaşın sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı görüldü.

Borcu olduğunu iddia eden İbrahim A.'nın aşağı inmek için ilginç isteklerde bulundu. Müzakereci polislerden çay, yağ, şeker ve Karabük'e otobüs bileti isteyen İbrahim A. uzun uğraşların ardından intihardan vazgeçirilerek aşağı indirildi. İbrahim A. ifadesi için polis merkezine götürüldü.

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