Bakırköy'deki nevruz mitinginde gözaltına alınanların sayısı 81’e yükseldi

Bakırköy'de gerçekleştirilen nevruz mitinginde terör örgütü PKK/PYD propagandası yapan 34 kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınmıştı. Yapılan kontroller sırasında gözaltına alınanların sayısı 3’ü çocuk olmak üzere 81’e yükseldi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.