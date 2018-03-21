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Bakırköy'deki nevruz mitinginde gözaltına alınanların sayısı 81’e yükseldi

Bakırköy'deki nevruz mitinginde terör örgütü PKK/PYD propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınanların sayısı 81’e yükseldi.

  • İHA
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Bakırköy'de gerçekleştirilen nevruz mitinginde terör örgütü PKK/PYD propagandası yapan 34 kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınmıştı. Yapılan kontroller sırasında gözaltına alınanların sayısı 3’ü çocuk olmak üzere 81’e yükseldi.

 

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