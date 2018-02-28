Bakü–Tiflis–Kars (BTK) Demiryolu Hattı’nın açılmasıyla Kazaklar Türkiye’ye hızlı trenle gelebilecek

Azerbaycan’da bir haber kanalının Azerbaycanlı yetkililere dayandırdığı haberine göre, Kasım 2017’de Azerbaycan’da açılışı yapılan BTK Demiryolu vesilesiyle Kazakistanlıların Kars’a hızlı trenle gidebilmesi için görüşmeler başladığı bildirildi.

Hali hazırda teknik sorunları çözmek için çalışmalar devam edildiğini ve BTK Demiryolu hattının ilk etapta 1 milyondan fazla yolcunun taşınmasını sağlayacağı ifade ediliyor.

Teknik şatları yıl sonuna kadar yerine getirilmesi bekleniyor

Teknik şartların yerine getirilmesi durumunda sene sonuna kadar yüksek hızlı trenle Türkiye’ye gitme ihtimalinin sağlanacağı belirtiliyor. Teknik sorunların başında Türkiye ile eski Sovyet ülkeleri arasında olan rayların açıklık farkı gösteriliyor. Bu sebeple bir raydan diğerine geçmek için ya tekerleklerin değiştirilmesi gerekiyor ya da işlemin otomatik olarak gerçekleştirilmesi gerekiyor.

“Ulaşım turizmin önemli unsurlarından biridir” ifade eden Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanlığı sözcüsü Vugar Şihmammadov, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolunun Büyük İpek Yolu bölgesinden geçmesinin turizm için büyük fırsatlar yaratacağını vurguladı. Özel turistik tren seferleri açma, yolcular için ayrı projeler uygulama gibi planların yapıldığını aktaran Şihmammadov, bu proejelerin Kazakistan ve diğer Asya ülkelerinden gelen turistlerin Türkiye’ye ve diğer ülkelere gitmeleri için iyi bir fırsat olduğunu açıkladı.

(Dirilişpostası)