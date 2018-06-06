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Balayı için gittiği KKTC’de 25 gün hapis yatacak

Balayı için KKTC'de gelen çiftten, uyuşturucu hap ile yakalanan Ümit K.'ye 25 gün hapis cezası verildi.

  • DHA
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Ercan Havaalanı’nda özel eğitimli narkotik detektör köpeği 'Cindy', Ümit K. ve eşinin yanına gelince tepki verdi. Çiftin üzerinde yapılan aramada 9 uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan Ümit K. tutuklanırken, eşi daha önceden balayı için rezervasyon yaptıkları otele gitti.

Mahkemede suçunu kabul eden Ümit K., bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede konuşan polis yetkilisi, Ümit K.'nin KKTC'de turist statüsünde bulunduğunu, mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Yargıç Rauf Kürşad da Ümit K.'nin '25 günü geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesi'ne karar verdi.

Ümit K.'nin 25 gün sonra sınır dışı edilmesi bekliyor. KKTC yasalarına göre uyuşturucudan hapis cezası alanlar sınır dışı ediliyor.

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