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Balıkçıların ağlarına takıldı! Tanesi 80 lira

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçı ağlarına palamudun büyüğü olan ve nadir rastlanan 'zindandelen balığı' takıldı.

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Sabah saatlerinde Karadeniz'e açılan Akçakocalı balıkçılar, genellikle Marmara ve Karadeniz'de sonbahar aylarında görülen "zindandelen balığı" ile kıyıya yanaştı.
 
Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zindandelen balığının Karadeniz'de bu mevsimlerde görülebilen bir balık türü olduğunu söyledi.
 
Palamudun büyük olanına bu ismin verildiğini aktaran Karakaş, "Palamudun büyüğüne bu ad verilir. Genelde 70 ile 100 santimetre arasında değişir. Yemesi çok lezzetlidir. Özellikle ızgarası ve fırında olursa harika bir tadı olur. Herkesin bu balığının tadına bakması gerekir." dedi.
 
20 yıldır balıkçılıkla uğraşan Engin Tınaz (52) da palamut zamanı az da olsa balıkçı ağlarına bu balığın takıldığını söyledi.
 
Çok fazla avlanılan bir balık türü olmadığını dile getiren Tınaz, "Çok az sayıda avlara takılır. Bir ve ikiden fazla takılmaz. Mevsimsel olarak bu mevsimde avlanılır ancak mevsim bittiğinde bu balık görülmez. Avı atan balıkçılarımıza denk gelirse yakalanır." diye konuştu.
 
Tınaz, bu balığın 3,5 kilogram civarında olduğunu ve tanesinin 80 liradan satıldığını ifade etti.

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