Balıkesir Havran'da öldürülen anne ve 2 çocuğu gece defnedildi

Havran ilçesine bağlı kırsal Hüseyinbeşeler Mahallesi’nde, evlenmesine izin verilmeyen Gülşen Çetinkaya’nın (20) Hüseyinbeşeler köyündeki evini basan katil zanlısı Ali Saral’ın ruhsatsız av tüfeği ile öldürdüğü 3 kişi gece saat 22.00 sıralarında Hüseyinbeşeler Mezerlığı’na defnedildi.

Otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderilen anne Melike ve çocukları Ebru ile Tuncay Çetinkaya'nın cenazeleri saat 21.30 sıralarında Hüseyinbeşeler Mahallesine getirildi.

"BU OLAYI TARİF EDECEK BİR SÖZ BULAMIYORUM"

Cenaze namazı öncesinde aileye taziye ziyaretinde bulanan Havran Kaymakamı Şeref Aydın, vatandaşları sakinleştirip, teselli etti. Aydın konuşmasında şunları söyledi:

"Dün gece menfur bir olay gerçekleşti. Hepimizi derinden üzdü, derinden sarstı. Gerçekten bu olayı tarif edecek bir söz bulamıyorum. Bu olayı lanetliyoruz. Rabbim hayatlarına kıyılan kardeşlerimizin mekanlarını cennet etsin. Geride kalan kardeşlerimize sabırlar versin. Toplumumuzda böyle olayların tekrarlanmamasını temenni ediyoruz. Bütün jandarma ekiplerimiz ciddi bir çalışma yaparak zaten zanlıyı yakaladılar. Adli makamlara teslim ettiler. Bundan sonra cezası adli makamlar tarafından tayin edilecek. Ne olursa olsun hiçbir şey gidenleri geri getiremeyecek.