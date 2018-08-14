Balıkesir merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Biri Antalya'da aktif olarak çalışan, ikisi emekli, 12'si ihraç edilmiş toplam 15 emniyet mensubu için sabah 07:00'de eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı olan bir komiser yardımcısı, 3 başpolis ve 11 polis memurundan 11'i yakalanırken, 4 firari şüpheli hakkında ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.