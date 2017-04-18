Balıkesir merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Balıkesir merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi. 10 şüpheli gözaltına alındı.
- Muammer BAŞKAN/STAR
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mahrem yapı imamlarına bağlı hava, kara ve jandarma komutanlıklarında faaliyet yürüttükleri değerlendirilen 2 subay ve 12 astsubay olmak üzere 14 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Balıkesir, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, İzmir, Bingöl ve Şırnak'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon sürüyor.
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