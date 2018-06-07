Balıkesir merkezli 8 ilde FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock yazışmalarından tespit edilen 20 şüpheliden 14'ü yakalandı
Balıkesir merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme programı ByLock yazışmalarından tespit edilen 20 şüpheliden 14'ü yakalandı.
- AA
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen "Bylock" yazışmalarını inceleyen polis ekipleri, 20 şüpheliyi tespit etti.
Balıkesir, İzmir, Manisa, Adana, Bursa, Düzce, Şanlıurfa ve Konya'da farklı kurumlardan ihraç edilenler ile esnaftan oluşan "Bylock" kullanıcısı 20 kişiye yönelik yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyete götürülürken, firari 6 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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