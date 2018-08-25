Balıkesir-Bursa karayolunda Kurban Bayramı tatilini dönüş yolculuğuna yoğunluğu yaşanıyor Çanakkale ve Balıkesir istikametlerinden İstanbul'a gitmek isteyen sürücüler, Bursa'nın Karacabey ilçesi yakınlarında kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Karacabey TİGEM'den itibaren Uluabat Mahallesi'ne kadar yaklaşık 10 kilometre araç kuyruğu oluşurken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.