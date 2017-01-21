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Balıkesir'de 17 yaşındaki genç ölü bulundu

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, 17 yaşındaki gencin cesedi metruk binanın yakınında bulundu.

  • AA
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Taşköprü mevkisinde bulunan metruk binanın yakınlarında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini ve cesedin 17 yaşındaki Süleyman Zent'e ait olduğunu belirledi.

Ekiplerce çevrede araştırma yapıldıktan sonra gencin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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