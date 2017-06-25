Balıkesir'de 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Saat 08:52'de merkezi Balıkesir'in Bandırma ilçesi olan 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 08:52'de merkezi Balıkesir'in Bandırma ilçesi olan 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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