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Balıkesir'de 3,5 şiddetinde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.5 şiddetinde deprem oldu.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Ensitüsü'nden yapılan açıklmaya göre Balıkesir'in Sındırıgı ilçesine bağlı Alakir köyünün batısında de 3,5 şiddetinde deprem meydana geldi.

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