Balıkesir'de 3,5 şiddetinde deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.5 şiddetinde deprem oldu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Ensitüsü'nden yapılan açıklmaya göre Balıkesir'in Sındırıgı ilçesine bağlı Alakir köyünün batısında de 3,5 şiddetinde deprem meydana geldi.
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