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Balıkesir'de 37 kaçak göçmen yakalandı

Ayvalık'ta yasa dışı yollardan Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan 19'u çocuk 37 Suriyeli yakalandı.

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanırken yakalanan Suriye uyruklu 37 kişi Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçeye bağlı Altınova Mahallesi'nde jandarma ekipleri, rutin devriye görevi sırasında sahilde kalabalık bir grubu fark etti.

Gruba yaklaşan ekipler, 19'u çocuk 37 Suriyelinin Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlandığını belirledi.

Yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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