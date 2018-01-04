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Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.53'te, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, yerin 7,20 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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