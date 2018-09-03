Balıkesir'de 4 FETÖ üyesi ve onlara yardım eden şahıs tutuklandı

31 Ağustos tarihinde Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Sarımsaklı Çıplak Ada mevkiinde devriye görevi yaptığı sırada fiber tekne ile Midilli Adası'na kaçmaya çalışan 6 Türk vatandaşının olduğu teknenin battığını tespit etmiş, 4 kişi ve 2 çocuğu kurtarmıştı.

Yakalanan Erol K., Gülistan K., Aydın D., Şehri D. ve E.N.D., Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti. Yapılan kimlik tespiti ile GBT sorgusu ve üst aramaları neticesi şüphelilerin FETÖ\PDY silahlı terör örgütü üyesi oldukları ve Bursa’da haklarında adli işlem yapıldığı belirlendi. Üzerlerinde toplam 13 bin euro ve 5 bin 350 dolar ele geçirilen şüphelilerden Gülistan K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Polis, şüphelilere yardım ettiği belirlenen Arslan A.'yı da düzenlediği operasyonla kısa sürede yakalayarak bugün öğle saatlerinde Ayvalık Adliyesine sevk etti. Mahkemeye çıkarılan Erol K., Aydın D., Şehri D. ve Arslan A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.