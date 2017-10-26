Balıkesir'de 40 kaçak göçmen yakalandı

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, Bandırma Çevre Yolu'nda Bursa yönünden Çanakkale istikametine giderken güvenlik güçleri tarafından şüphe üzerine durdurulan otobüste arama yapıldı.

Aramalarda, yurda kaçak girdiği belirlenen 13'ü kadın, 16'sı çocuk olmak üzere yabancı uyruklu 40 kişi yakalandı.

Kaçak göçmenlerle ilgili idari işlemler sürüyor. Otobüsün sürücüsü ise sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.