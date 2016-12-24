Son Dakika Haberleri E-gazete 24Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Balıkesir'de 5 HDP'li başkan tutuklandı

Balıkesir'de PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 5 HDP'li başkan, Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı sonrası tutuklandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri ekiplerinin soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda geçen hafta gözaltına alınan 8 HDP'li il başkanından HDP Balıkesir il Başkanı Cafer Sarıtepe, Edremit İlçe Başkanı Selinay Polat ve Ayvalık İlçe Başkanı Ömer Varil tutuklanmıştı. Serbest bırakılan Bandırma HDP İlçe Başkanı Ali Bora, HDP il eş başkanı Gülderen Kasap, Ayvalık HDP ilçe eş başkanı Telli Işık, Bandırma HDP İlçe eş başkanı Nesibe Yöyler ve Burhaniye HDP İlçe Başkanı Zeynel Altan için ise Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı sonrası yakalama kararı çıkartıldı. Yakalanan HDP'li başkanlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bakan Işık: 'Etkisiz hale getirilen terörist sayısı PKK'da 9 bin 500'ü geçti'

Bakan Işık: "Etkisiz hale getirilen terörist sayısı PKK"da 9 bin 500"ü geçti"

Türk kullanıcılara özel emoji

Türk kullanıcılara özel emoji

Ryan Babel, Vodafone Arena'da

Ryan Babel, Vodafone Arena'da

Yeni BMW 7 serisi'nin Endonezya'daki üretim tesisleri böyle görüntülendi

Yeni BMW 7 serisi'nin Endonezya'daki üretim tesisleri böyle görüntülendi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA