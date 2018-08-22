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Balıkesir'de 59 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası’na geçmeye çalışan 59 göçmen yakalandı.

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Çıplak Ada'nın kuzeyinde lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti.

İki Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bot içinde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 57 Afganistan ve iki Pakistan uyruklu 59 düzensiz göçmen gözetim altına alındı.

Göçmenler, işlemleri yapılmak üzere Ayvalık Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na götürüldü.

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