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Balıkesir'de 77 yabancı uyruklu yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 77 yabancı uyruklu yakalandı.

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Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çıplak Ada açıklarında şişme botla Midilli'ye gitmeye çalışan 39'u çocuk, 23'ü erkek, 15'i kadın 77 Suriyeli göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Göçmenler, işlemlerin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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