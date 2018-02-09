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Balıkesir'de deniz iki renge büründü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, sabah saatlerinden itibaren Kazdağları'nda etkili olan yağışlar nedeniyle deniz iki renk oldu.

  • İHA
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Sabah saatlerinde başlayan ve özellikle Kazdağları’nın yüksek kesimlerinde meydana gelen aşırı yağış nedeniyle oluşan çamurlu alüvyonlu sular dereler ile denize ulaştı.

TATLI SU İLE DENİZ SUYU BİRLEŞTİ

Yoğunlukları farklı çamurlu tatlı su ile deniz suyunun bir andan birleşmemesi nedeniyle Edremit’in Altınoluk Mahallesi Avcılar iskelesi mevkiinde deniz iki renge büründü.

Sahil bölgeleri kahverengi olurken, açıkta ise deniz mavi rengini korudu. Bu ilginç doğa olayı vatandaşların da ilgisini çekti.

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