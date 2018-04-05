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Balıkesir´de deniz patlıcanı toplamak için dalış yapan şahıs vurgun yiyerek hayatını kaybetti

Balıkesir´in Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesi´nde, deniz patlıcanı toplamak için dalış yapan Murat İnan (60), 30 metre derinlikte vurgun yiyerek hayatını kaybetti.

  • DHA
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Samsun´dan bir ay önce 4 arkadaşıyla birlikte Balıkesir´in Ayvalık ilçesinin Altınova Mahallesi´ne gelen balıkçı Murat İnan, Turay Akbulut isimli balıkçıya ait 'Akdemir 1' adlı tekneyle Altınova Limanı´ndan bugün saat 13.00 sıralarında denize açıldı. Deniz patlıcanı çıkarmak için 30 metre derinliğe kompresörle dalış gerçekleştirdi. Vurgun yiyen İnan, halat vasıtasıyla yukarıdaki arkadaşlarına uyarı verdi. Teknedeki arkadaşları tarafından su yüzüne baygın halde çıkarılan İnan, hemen Altınova Limanı´na getirildi. Ancak burada hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekibi, İnan´ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ayvalık Cumhuriyet Savcısı'nın, teknede inceleme yapmasından sonra Ayvalık Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılan Murat İnan´ın cenazesi, ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.

Hayatını kaybeden İnan´ın evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi. Murat İnan ile aynı teknede bulunan arkadaşları ise olayla ilgili olarak Altınova İskele Jandarma Komutanlığı´nda ifade veriyor.

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