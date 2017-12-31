Balıkesir'de deprem!

Kandilli Rasathanesi, Balıkesir açıklarında 4.3 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem Bursa ve İstanbul'da da hissedildi.

AFAD: 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerinden edinilen bilgiye göre, saat 23.12'de, merkez üssü Erdek ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem oluştu.