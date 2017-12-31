Balıkesir'de deprem!
Balıkesir'de 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem, Bursa ve İstanbul'da da hissedildi.
- İHA
Kandilli Rasathanesi, Balıkesir açıklarında 4.3 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem Bursa ve İstanbul'da da hissedildi.
AFAD: 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerinden edinilen bilgiye göre, saat 23.12'de, merkez üssü Erdek ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem oluştu.
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