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Balıkesir'de deprem!

Balıkesir'de 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem, Bursa ve İstanbul'da da hissedildi.

  • İHA
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Kandilli Rasathanesi, Balıkesir açıklarında 4.3 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem Bursa ve İstanbul'da da hissedildi.

AFAD: 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerinden edinilen bilgiye göre, saat 23.12'de, merkez üssü Erdek ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem oluştu. 

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