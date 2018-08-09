Balıkesir'de Devlet Hastanesi ek binasında çıkan yangın kontrol altına alındı
BALIKESİR´in Bandırma ilçesinde yapımı devam eden Devlet Hastanesi ek binasında çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
- DHA
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yapımı devam eden Devlet Hastanesi ek binasında, dış cephesinde bulunan izolasyon ve kaplama malzemelerinin tutuşması sonucunda yangın çıktı. Bu sırada inşaatta çalışan işçiler, durumu fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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