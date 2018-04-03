Balıkesir'de FETÖ firarisi karı koca yakalandı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan karı koca gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesince 2 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılan F.Ü. ve eşi B.Ü. Burhaniye'de yakalandı.

İlçe Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilen firarilerden F.Ü'nün 2 yıl 6 ay, eşi B.Ü'nün ise 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.