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Balıkesir'de FETÖ operasyonu düzenlendi:7 gözaltı

Balıkesir'de FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonda 7 kişi yakalandı.

  • İHA
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Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların 4'ünün Balıkesir'de, 3'ünün ise başka illerde adli mercilere sevk edileceği belirtildi.

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