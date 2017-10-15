Balıkesir'de FETÖ operasyonu düzenlendi:7 gözaltı
Balıkesir'de FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonda 7 kişi yakalandı.
- İHA
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların 4'ünün Balıkesir'de, 3'ünün ise başka illerde adli mercilere sevk edileceği belirtildi.
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