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Balıkesir’de FETÖ'den 8 kişi tutuklandı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 8 kişi tutuklandı.

  • İHA
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Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada ankesörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak subay ve astsubayların arandıkları tespit edildi.
 
Arandıkları değerlendirilen halen görevde olan 1 binbaşı, 1 teğmen, 13 astsubay olmak üzere toplam 15 askeri personelin yakalanmasına yönelik 27 Temmuz'da Balıkesir merkezli olarak İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Ankara, Konya, Hatay, Amasya  ve KKTC'de yapılan eş zamanlı operasyonla 15 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 7'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
 

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