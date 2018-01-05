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Balıkesir'de FETÖ'nün askeri mahrem imamlarına yönelik operasyonda 2 astsubay yakalandı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 muvazzaf astsubay yakalandı.

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Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan 2 muvazzaf astsubay gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanlığında muvazzaf astsubay olarak görev yapan A.A. ve Y.B. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, zanlıları adreslerinde gözaltına aldı.

Zanlılar, Konya İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

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