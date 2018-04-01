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Balıkesir'de FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Balıkesir’de 9 astsubay gözaltına alındı.

  • İHA
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Balıkesir’de 9 astsubay gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 9 astsubayın gözaltına alınması talimatına istinaden Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

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