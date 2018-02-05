Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu: Haklarında arama kararı olan 2 kişi İzmir'de yakalandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı karar bulunan 2 şüpheli İzmir'de yakalandı.
- AA
Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında ilçede, "İlçe Eğitim Danışmanı" olarak görev yaptıkları tespit edilen B.K. ile Z.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüphelilerin İzmir'de olduğunu tespit eden emniyet ekipleri gerekli izinlerin alınmasının ardından, ikametlerine düzenlenen operasyonlarla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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