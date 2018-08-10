Balıkesir'de kaybolan 5 yaşındaki çocuk aranıyor

Alınan bilgiye göre, İzmir'den ailesiyle tatil için ilçeye gelen Mehmet Ali Yıldız (5), sabah saatlerinde Yaylabayır Mahallesi Harmanova mevkisindeki tarlada, yakındaki çeşmeye gitmek üzere ailesinin yanından ayrıldı.

Çocuğun geri dönmemesi üzerine çeşmeye giden baba Nihat Yıldız, oğlunuaramasına rağmen bulamadı.

Mahalle sakinleri ve ailesi, küçük çocuğun bulunması için çevrede arama yaptı.

AKUT ekipleri de özel eğitimli köpeklerle arama çalışmalarına katılıyor.