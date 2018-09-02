Balıkesir'de midibüs devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Bandırma'dan Erdek yönüne giden Selahattin Güder'in (61) kullandığı 10 E 9684 plakalı midibüs, Çalışkanlar Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazada midibüste bulunan 7 kişi yaralandı. 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan
yaralılar, Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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