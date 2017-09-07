Balıkesir’de öğretmen çiftin 3 yaşındaki kızları balkondan düşerek öldü

Olay, dün akşam saatlerinde Gazicelal Mahallesi Özdemir Kent Sitesi'nde meydana geldi. Dairenin balkonunda oyun oynayan 3 yaşındaki kız çocuğu demirlerinin arasından sıyrılarak yere düştü. Yaklaşık 15 metre yükseklikten düşen kız çocuğu, hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak doktorların müdahalesine rağmen minik Serra hayata tutunamadı.

Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde matematik öğretmeni Fuat Yelen ve Merkez Anaokulu'nda okul öncesi öğretmeni Güldan Yelen’in 2 kızından küçüğü olan Serra Yelen, bugün ikindide Alsancak Camii’nde kılınan cenaze namazını müteakip göz yaşları içinde toprağa verildi. Yakınları tarafından güçlükle sakinleştirilen ailenin acısına eğitim camiası ortak olmaya çalıştı. Cenazeye Kaymakam Ali Sırmalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, Eğitim-Bir Sen İlçe Başkanı Muharrem Yenigün, okul müdürleri, öğretmenler ve komşuları ile yakınları katıldı.