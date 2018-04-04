Balıkesir'de sosyal medyadan terör propagandası yapan 2 kişiye gözaltı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda N.S. ve O.Ö'nün sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi.

Şüpheliler ikametlerinde gözaltına alındı.