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Balıkesir'de sosyal medyadan terör propagandası yapan 2 kişiye gözaltı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, sosyal medyadan PKK/KCK bölücü terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda N.S. ve O.Ö'nün sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi.

Şüpheliler ikametlerinde gözaltına alındı.

 

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