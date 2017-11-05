Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü
Balıkesir'in Erdek ilçesinde traktörün altında kalan sürücü öldü.
- AA
Erdek ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Alınan bilgiye göre, Levent Tuncay'ın kullandığı 10 ND 339 plakalı zeytin yüklü traktör, Oduncu Yolu mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada traktör sürücüsü Levent Tuncay, olay yerinde hayatını kaybetti.
Tuncay'ın cesedi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak, Erdek Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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