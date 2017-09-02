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Balıkesir'de trafik kazası meydana geldi: 4 ölü, 3 yaralı

Balıkesir'de dün gece meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

  • İHA
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Balıkesir-İzmir yolu Pamukçu mevkinde meydana gelen kazada 41 YM 053 plakalı araçla 10 HH 173 plakalı aracın çarpışması sonucu biri bebek, 4 kişi hayatını kaybetti. Araçlardan birinin ikiye bölündüğü kazada Muammer Akbudak (60), Emrah Akbudak (31), Ceydanur Akbudak (3) ve Raif Karabıyık (62) hayatını kaybederken, Ali Akbudak ve diğer araçtaki iki kişi de yaralı olarak kurtuldu. Kaza sonrası jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
 
Bayram günü meydana gelen korkunç kaza sonrası hayatını kaybedenlerden Muammer Akbudak, Emrah Akbudak ve Ceydanur Akbudak bugün Beşpınar Mahallesi'nde gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Kazadan yaralı kurtulan Ali Akbudak ise cenazede kolları sargılı şekilde hazır bulundu. 
 
Cenaze törenine Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Canbey ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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