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Balıkesir'de yem karma makinesine düşen besici öldü

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde yem karma makinesine düşen besici Ramazan Mutlu (50), yaşamını yitirdi.

  • DHA
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Bigadiç'in kırsal İlyaslar Mahallesi'nde dün gece besi hayvanlarına yem hazırlayan Ramazan Mutlu, ot, tahıl ve buğday sapı atarken yem karma makinesine düştü. Mutlu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ramazan Mutlu'nun cansız bedeni, itfaiye ve mahalle sakinleri tarafından makineden çıkartılarak, Bigadiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
 
Evli ve 2 kız babası Mutlu'nun ölümü mahallede üzüntü yaratırken, cenazenin bugün İlyaslar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
 

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