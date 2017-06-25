Balıkesir'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti 45 kişi yaralandı Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 45 kişi yaralandı.