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Balıkesir'deki faili meçhul cinayet 11 yıl sonra aydınlanacak

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 2006 yılında ölü bulunan 10 yaşındaki iki kızı öldürdüğü öne sürülen 5 kişi, polis ekipleri tarafından İzmir'de gözaltına alındı.

  • AA
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Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karacalar Mahallesi'nde, 21 Mart 2006 yılında okula giderken kaybolduktan 44 gün sonra bir menfezde cesetleri bulunan ilkokul öğrencileri 10 yaşındaki B.K. ve aynı yaştaki kuzeni T.Y'yi öldüren kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir'in Bergama ilçesinde farklı adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, 5 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin, Balıkesir Emniyet Müdürlüğünde sorgularının devam ettiği ve firari bir zanlının da yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

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