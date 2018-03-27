Balıkesir'deki FETÖ/PDY operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Marmara Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Saraylar ve Abroz mahallelerinde 7 şüphelinin yakalanması için 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Zanlılar gözaltına alındı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.