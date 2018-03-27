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Balıkesir'deki FETÖ/PDY operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

Balıkesir'in Marmara (Adası) ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.

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Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Marmara Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Saraylar ve Abroz mahallelerinde 7 şüphelinin yakalanması için 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
 
Zanlılar gözaltına alındı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
 

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