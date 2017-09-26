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Balıkesir'in Dursunbey İlçesi'nde, kimliği belirsiz bir cesede ait ayak ve vücut parçaları bulundu!

Balıkesir'in Dursunbey İlçesi'nde, kimliği belirsiz bir cesede ait ayak ve vücut parçaları bulundu. Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, ceset parçalarının geçtiğimiz cuma gününden bu yana kayıp olan Z.K.'ye ait olup olmadığını yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek.

  • DHA
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Olay, bugün saat 12.30 sıralarında Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan evli ve iki çocuk babası 60 yaşındaki Z.K.'den geçen Cuma gününden itibaren haber alamayan yakınları aramaya çıktı. Yapılan aramalar sırasında vatandaşlar, Z.K.'nin evinin yakınlarındaki ormanlık alanda 2 ayak ve vücut parçaları bulunca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri çevrede yaptığı araştırmadan sonra cesedin kimliğini belirlemek için parçaları Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Bulunan cesedin kime ait olduğu ve nasıl öldüğü yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Bu arada Z.K.'ye ait olduğu iddia edilen koyunların 12'sinin Taşkesiği Mahallesi'nde, 8'inin de dağlık alanda bulunduğu belirtildi. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürüyor. 

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