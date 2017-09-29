Balıkta yasal boy sınırına uymayan 21 ton balığa el konuldu

25-28 Eylül 2017 tarihleri arasında İstanbul genelinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı balıkçılık ve su ürünleri kontrol ekipleri tarafından ortaklaşa yürütülen denetimlerde yasal boy sınırına uymayan 21 ton balığa el konuldu. 70 kişilik ekiple deniz, karaya çıkış noktaları, Gürpınar Su Ürünleri Hali, perakende satış yerleri ve soğuk hava depolarında eş zamanlı olarak yapılan kontrollerde bin 424 kasa istavrit, 145 kasa mırlan (bako), 12 kasa mezgit ve 4 kasa tekir olmak üzere 17 türde balığa el konuldu. El konulan balıklar Milli Emlak Müdürlüğüne teslim edilirken, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na aykırı avlanma yaptığı tespit edilen 49 kişi/işletmeye 49 bin 386 Türk Lirası idari para cezası uygulandı.

İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, bugüne kadar yapılan denetimlerde yasal boy sınırına uymayan yaklaşık 125 ton balığa el koyduklarını vurgulayarak, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na aykırı avlanmaya asla müsaade etmeyeceklerini söyledi.