Balkan Roman Birliği Başkanı Ulusoy: Romanlar üzerinden algı oluşturuluyor

Balkan Roman Birliği Başkanı Bahattin Ulusoy, Edirne Roman Dernekleri Federasyonu'nda düzenlenen (ROMDEF) toplantıda, son günlerde Romanlarla ilgili bazı konuların medyada ön plana çıktığını söyledi.

Romanlar ile ilgili "Bir skandal daha, 186 hamile çocuk tespit edildi" başlıklı haberin ön plana çıktığını belirten Ulusoy, "İstanbul'daki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki olay ile Edirne'deki bu olayı bir araya taşımaya çalışıyorlar. Aslında burada basın, özellikle Romanlar ile ilgili bu konuda ters köşeye yatırmaya çalışıyor. Biz bunu kınıyoruz." dedi.

Hem Edirne hem de Romanlar ile ilgili yanlış bir algı oluşturulmaya çalışıldığını iddia eden Ulusoy, şunları kaydetti:

"İstanbul'daki bir olayla Edirne'deki olayı bir araya getirmek çok yanlış bir olay. '186 hamile çocuk' bunu kim söylemiş, Edirne İl Genel Meclisi Kadın Haklarını ve Kız Çocuklarını Koruma Komisyonu tarafından yapılan araştırma. Ne zaman açıklanmış? Dün, Kadınlar Gününde. Yine Romanlar üzerinden gidiliyor, ne kadar kötü bir algı. Roman çocuklarını tecavüze ve istismara maruz kalmış bir açıklamadan bahsediyoruz. Böyle bir şey yok. 186 çocuğun yüzde 80'ine yakını mahkeme kararı ile aile birlikteliği onaylanmış aileler bunlar. Bunlar cinsel istismara uğramış, tecavüze uğramış aileler değil.

Evet Romanlar'ın erken evlilikle ilgili sorunu var ama biz 10 yıldır Edirne'deki dernekler ve federasyonlarımızla çalışmalar yapıyoruz. Erken evliliği Edirne'de yüzde 10'lara ve yüzde 20'lere düşürdüğümüzü söylüyoruz. Bu yalnız Romanların sorunu değil, Türkiye'de erken evlilikle ilgili sorun var. Romanlar üzerinden böyle bir algının yapılması yanlıştır."

İl Genel Meclisinin Romanlar için iki mahallede yapılması planlanan sosyal yaşam merkezlerini de iptal ettiğini ifade eden Ulusoy, Romanlar üzerinden algı oluşturulmaya çalışıldığını ileri sürdü.

Ulusoy, bu konuyla ilgili dava açacaklarını kaydetti.

ROMDEF Başkanı Erdem Güyümgüler de Edirne'nin bu tür konuyla gündeme gelmesinin üzüntü verici olduğunu belirterek, "İl genel meclis başkanı ve üyelerinin, Romanlar üzerinde toplumda algı oluşturarak, Romanlar için yapılacak güzel işleri engellediklerini görüyoruz. Sivil toplum kuruluşları olarak bundan üzüntü duyuyoruz. Yasal çerçeveler ne gerekiyorsa bu saatten sonra hukuken haklarımızı arayacağız." şeklinde konuştu.