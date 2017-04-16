Balkon konuşması için hazırlıklar başladı
AK Parti'de, geleneksel hale gelen seçim sonrası 'balkon konuşması' hazırlıklar başladı.
AK Parti'de, seçim sonuçlarının resmen açıklanmasının ardından yapılan ve geleneksel hale gelen "balkon konuşması" için hazırlıklara başlandı.
YSK'nın sonuçları açıklamasının ardından Başbakan Binali Yıldırım bir konuşma yapacak. Konuşmanın saat 10 sularında yapılmasının planlandığı bildirildi.
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